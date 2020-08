Mirko Calemme: “Le nuove maglie del Napoli? Ecco come stanno le cose”

Questa mattina erano circolate sui vari social le maglie nuove del Napoli, scatenando non poche polemiche tra i tifosi. Il collega di calciomercato.it Mirko Calemme aggiorna su twitter in tempo reale. “Ecco, visto che in tanti parlano di marketing, una trovata geniale da parte di @Acqua_Lete e @sscnapoli sarebbe aver fatto circolare volutamente queste maglie, scatenando la (prevedibile) protesta, per poi sorprendere tutti nel giorno della presentazione… #BoicottaLete Ridere a crepapelle”.

La Redazione