M. Kozminski (vice pres. Polonia): “Su Karbownich fossi nel Napoli ci punterei. Milik? Una telenovelas che deve finire presto”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il vice Presidente della Polonia Marek Kozminski. “Karbownich? E’ un terzino sinistro classe 2001 di grande prospettiva, bravo in fase di spinta e forte atleticamente. Visto che in rosa ci sono Zielinski, lui potrebbe dargli una mano nell’inserimento e Milik, perchè non prendere un terzo polacco. Io fossi nel Napoli ci punterei, sarebbe una bella scommessa. Su Piotr dico che ha tutto per diventare forte, a volte non crede nelle sue capacità tecniche, ma sono notevoli. Milik? E’ una telenovelas che sta durando troppo tempo, non fa bene ad Arek, al club azzurro e non solo. Dovesse durare anche per molto tempo, sarebbe un danno per il ragazzo anche a livello psicologico. Mi piacerebbe quanto prima si trovasse una soluzione per il bene di tutti”.

La Redazione