Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sembrerebbe orientato a dare una seconda possibilità a Lozano. Il messicano arrivato in estate con appena 5 reti e 2 assist in 34 presenze con la maglia azzurra. Al procuratore del giocatore, Mino Raiola, è stato comunicato che Lozano fa parte del progetto napoletano. E, salvo offerte particolarmente interessanti, la sua permanenza non è in discussione.