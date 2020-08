Gerard Lopez (pres. Lille): “Gabriel? Entro domani prenderà la decisione definitiva”

Il presidente del Lille Gerard Lopez attraverso alcune dichiarazioni a “Talk Sport” ha parlarlo del futuro del difensore brasiliano classe ’97. “Gabriel? In questo momento è giusto dire che Napoli e Arsenal sono interessate al suo acquisto e gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione. Le offerte sono più o meno le stesse, ma non è una gara, entro domani penderà la decisione definitiva e noi come club non siamo in grado di dire quale offerta sia la migliore. Gli abbiamo dato dei consigli ma preferiamo non dirli in pubblico e noi lo sosterremo qualunque essa sia”.

La Redazione