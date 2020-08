Gabriel/Napoli, affare concluso appena si cede Koulibaly. I dettagli della trattativa

La priorità adesso del club azzurro è rappresentata delle cessioni. I due pezzi pregiati sono Koulibaly e Allan che fanno gola ai club di Premier League. Per il difensore senegalese il Manchester City è il club che ha mostrato maggiore interesse ma c’è bisogno dell’intesa sulla cifra: il Napoli attende di poter capitalizzare al massimo dalla cessione del suo big in assoluto della rosa e prosegue il lavoro tra le parti per poter arrivare a un accordo. L’obiettivo individuato per la sua sostituzione è il brasiliano Gabriel del Lille, il Napoli ne ha già parlato con il club francese nei giorni della chiusura della trattativa Osimhen. Sono state già fissate le basi per la conclusione della trattativa a 25 milioni ma il club azzurro per chiudere l’affare dovrà prima cedere Koulibaly, intanto anche l’Arsenal si è mosso per il difensore centrale del Lille (interesse mostrato anche dal Manchester United). Il club francese aspetta le mosse del Napoli per la prossima settimana, o al massimo per la prima di settembre, perché il mercato sta sempre più entrando nel vivo. Altro difensore centrale seguito dal Napoli è Papastathopoulos dell’Arsenal, un’operazione che potrà andare nel vivo se dovesse concretizzarsi la cessione di Maksimovic che è in scadenza 2021 e finora non ha rinnovato con il Napoli. Monitorato dal club azzurro anche Dzhikiya dello Spartak Mosca. Fonte: Il Mattino