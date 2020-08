Fabian, Lobotka e Malcuit: Per tutti e 3 estate in palestra

NO STOP

Nessuna ricetta particolare o programma specifico da parte di Gattuso e dello staff in vista della pausa e della ripresa degli allenamenti, ma tanta attenzione da parte degli azzurri dopo i tre mesi di pausa lontano dal campo. Non c’è tempo da perdere. Così, per chi come Stanislav Lobotka vuole trovarsi al meglio al rientro: lo slovacco, tornato in patria ormai da diversi giorni, si è mostrato subito in palestra con il personal trainer per poter mantenere la forma fisica difficilmente ritrovata post lockdown. Alle macchine in sala si era mostrato anche Fabian Ruiz, che ha approfittato del ritorno in Andalusia per qualche allenamento con gli amici di sempre.



Estate in palestra anche per chi come Kevin Malcuit ha ritrovato il campo dopo un lungo infortunio ma non la migliore condizione: il francese, operato al crociato lo scorso ottobre, è riuscito a ritagliarsi uno spicchio di finale di stagione in campo ma è ancora lontano dalla migliore condizione, approfittando così dello stop per rimettersi in pari coi compagni di squadra. Fonte: Il Mattino