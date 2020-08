Dalla Polonia sono ottimisti per la trattativa per Karbownich

Il Napoli si guarda altrove e in vari ruoli per accontentare sempre più il tecnico Gennaro Gattuso per la prossima stagione. Uno di questi è il terzino sinistro, dove piace Micha Karbownich del Legia Varsavia. Il giovane esterno mancino, sarebbe un calciatore in prospettiva, in Polonia danno l’affare in stato avanzato e verrebbe a costare intorno ai 7 milioni. Su Reguilon c’è sempre l’interesse, ma sono troppi i 25 milioni, l’alternativa sarebbe rinnovo di Hysaj con spostamento a sinistra dell’albanese e l’arrivo a destra di Faraoni, entrambi assistiti da Mario Giuffredi.

Fonte: Antonio Giordano CdS