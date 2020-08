In Italia inizia seriamente ad aumentare il numero dei casi di positività al Covid-19, in 24 ore sono in tutto: 654, tra rientri in Italia e focolai vari. I decessi sono sei, meno rispetto a 24 ore fa, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 180. Infine i nuovi casi sono in tutto 845.

Fonte: corriere.it