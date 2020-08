Mirante: “Sono purtroppo risultato positivo al Covid-19”

Dopo i due giocatori martedì della Primavera (e col timore che ce ne siano altri) a Trigoria anche Antonio Mirante è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram lo stesso giocatore, dopo che in città da qualche ora iniziavano a circolare alcune voci. «Sono purtroppo risultato positivo», ha annunciato il portiere originario di Castellammare di Stabia in un video postato. «Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni». Fonte: Il Mattino