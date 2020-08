CALCIO FEMMINILE – Claudia Neto: “Sono qui a Firenze per vincere”

L’ultimo arrivo cronologico in casa viola è Claudia Neto, centrocampista classe 1988 con un’esperienza internazionale da top player. La portoghese ha giocato le ultime due stagioni nel Wolfsburg, conquistando 2 Campionati tedeschi e 2 Coppe di Germania che si sommano ai titoli già in palmares raccolti in Svezia con il Linkoping (2 Scudetti e 2 Coppe di Svezia).

Dalla Germania all’Italia, la centrocampista della Nazionale lusitana voleva “cambiare, mi interessava venire qui in Italia. Il Campionato mi piace e credo mi adatterò bene al calcio, è più tecnico e meno fisico rispetto a come sono abituata“.

Le differenze rispetto alla Germania sono evidenti ma non sempre è facile inserirsi in un calcio più tattico come quello nostrano. “È vero, sono campionati diversi ma la Serie A italiana tra crescendo. Sarà molto difficile vincerla perché le altre squadre hanno ottime giocatrici. Noi non siamo da meno, abbiamo creato un buon gruppo e credo che potremo essere tra le prime tre, così come possiamo fare del nostro meglio in Champions League”.

Obiettivi importanti che richiederanno la miglior Claudia Neto: una “sfida” che è pronta a raccogliere. “Sono una giocatrice che dà il meglio nello spazio corto e gioca in modo intelligente, voglio aiutare la squadra mostrando la giusta attitudine in campo. La mia esperienza estera può essere utile, voglio dare tutto per la squadra. Voglio vincere, è per questo che sono qui, per vincere titoli e dare la giusta soddisfazione ai tifosi”.

Arrivata a Firenze per il ritiro di Montecatini, ha trovato un gruppo “che mi piace, le compagne mi hanno accolto bene, sono molto più calorose che in Germania! È molto più simile al Portogallo e alla Nazionale. In campo c’è buona intensità, mi sta piacendo il nostro modo di lavorare. Ho visitato un po’ la città ed è fantastica, Wolfsburg era molto diversa (ride)! Questo aspetto per me è importante, voglio potermi godere anche quello che offre la città e vivere la vita da vera fiorentina”.

Fonte: violachannel.tv