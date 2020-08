Cagliari: “Bradari, Ceppitelli e Cerri sono risultati positivi al Covid-19”

IN SARDEGNA

Dunque effetto vacanze sul calcio: anche tra la Serie A cresce la percentuale di contagi da Coronavirus. E con lei i timori di nuovi ostacoli alla ripresa del campionato fissata tra un mese esatto. Intanto i giocatori in quarantena dovranno saltare quasi tutto il ritiro precampionato.

In serata sono arrivati i nomi dei tre positivi, resi noti dalla stessa società isolana. «Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradari, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare. In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani (oggi per chi legge ndr) giovedì 20 agosto al centro sportivo di Assemini. Il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il Comune della località barbaricina, è stato rimandato alle prossime settimane». Fonte: Il Mattino