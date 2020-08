Bagni: “Reguilon? Bravissimo ma ho un debole per Mykolenko, Piotr tra i più forti al mondo”

Salvatore Bagni è un’enciclopedia vivente che Gianluca, suo figlio, ha «modernizzato» per affrontare questo calcio del futuro: «Partono decine di mail al giorno, abbiamo rapporti con club di ogni Continente: è tutto lavoro suo».

Non poteva mancare la domanda di mercato, quindi:

Cercasi un mancino che si alterni con Mario Rui.

«Reguilon è bravissimo, ha una scuola alle spalle, sta facendo cose egregie con il Siviglia. Ma io ho un debole per Mykolenko, del quale ho avuto modo di parlare con Giuntoli tempo fa: ora il suo livello è cresciuto, quindi anche il suo costo, però sarebbe una soluzione straordinaria».

Del Napoli che resta, a chi guarderà con interesse Salvatore Bagni?

«A Zielinski, che ha una tecnica incantevole, per me tra i più forti al mondo. Ho il sospetto, visto da lontano, che neanche lui si sia reso conto dei suoi mezzi, del talento di cui è in possesso. Io l’adoro, ma vorrei venisse fuori, esplodesse per davvero».

Fonte: CdS