Bagni: “Callejon? In lui c’era intelligenza ed umiltà, generosità e senso del gol”

Dal’intervista rilasciata da Salvatore Bagni al CdS (Clicca qui per quella integrale)

«Non c’è un altro Callejon in giro e se c’è, lo dico sorridendo, lo conosco io. L’errore più grosso, per la gente, sarebbe quello di andare al campo e pensare che il nuovo esterno faccia ciò che mostrava lo spagnolo. E’ impossibile, perché in lui c’era intelligenza ed umiltà, generosità e senso del gol. Callejon è insostituibile nelle sue funzioni e per un bel po’ pure nel cuore dei tifosi, ma tra i nomi che leggo, e sono due in questo momento, quello di Ünder e di Boga, io punterei sul romanista, che ha una tendenza naturale a giocare a destra ed anche una vocazione meno offensiva rispetto all’ivoriano».