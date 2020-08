Il parco attaccanti azzurro è affollato: Urge cedere qualcuno

LA STRATEGIA

Serve agire sul campo, ma anche sul mercato. Il Napoli, oggi, ha un parco attaccanti estremamente nutrito: e sicuri di restare sono Insigne, Mertens, Politano ed Osimhen. Petagna e Lozano sono circondati da voci su un possibile trasferimento. Con Callejon che ha già salutato, a fine corsa ci sono anche Ounas, Llorente e Younes. Per Milik c’è il corteggiamento della Roma (con ipotesi di scambio), l’ipotesi Juventus che resta sullo sfondo ed il sogno della Fiorentina per iniziare un grande progetto. Qualora la strada delle cessioni dovesse farsi affollata, si sta accarezzando anche la possibilità di portare in azzurro sia Under sia Boga. Dal punto di vista della sostenibilità economica, gli ingaggi sono alla portata, l’idea di una Napoli offensivo e vorace può avere anche i loro volti (estremamente graditi sia a Gattuso sia a Giuntoli): un’operazione praticabile solo a fronte di almeno cinque cessioni. Fonte: Il Mattino