Appena si “piazza” Ghoulam ci sarà l’affondo su Mykolenko che piace anche alla Juve

Tra i profili seguiti c‘è Mykolenko, 21 anni, ucraino della Dinamo Kiev nel mirino anche di Inter e Juve. L’affondo definitivo sarà piazzato appena si concretizzerà la cessione di Ghoulam, il terzino algerino in uscita: si è cominciato a muovere qualcosa con il Wolverhampton, la trattativa con il club inglese potrebbe entrare nel vivo e così si potrebbe liberare la casella a sinistra nella linea a quattro difensiva. A destra punto fermo Di Lorenzo, reduce da un’ottima stagione, che ha rinnovato con il Napoli, da definire quella che sarà la situazione di Hysaj che ha il contratto in scadenza 2021 e finora non ha ancora rinnovato. L’altro terzino in rosa è il francese Malcuit che andrà via se resterà il terzino albanese, l’opzione da considerare più probabile. Fonte: Il Mattino