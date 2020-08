Andrea Picco (Ag. Fifa): “Giulia Asta andrà al Perugia calcio femminile”

Il prossimo anno l’ex calciatrice del Napoli femminile Giulia Asta ha fatto la sua scelta in vista della prossima stagione. L’agente Fifa Andrea Picco ne parla a il calcio femminile. “Giulia andrà a giocare nel Perugia calcio femminile, piazza ideale per giocare e mettersi in evidenza. Per lei sarà una stagione importante e in terra umbra potrà certamente dire la sua, magari salendo in serie A. Ringraziamo il club per l’opportunità concessa, nella figura di Valentina Roscini, visto che è stata tra quelle che hanno creduto in Giulia Asta”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com