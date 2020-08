Allan-Everton, ormai ci siamo. Finito il braccio di ferro con il Napoli

Nel mercato si chiamo dettagli, ma oggi si possono definire anche bonus, sta di fatto che tra il Napoli e l’Everton ormai ci siamo per il passaggio di Allan. Il mediano brasiliano attende solo che si trovino tutti d’accordo per poter fare le valigie e poi andare dall’ex azzurro Ancelotti. Non c’è il rischio di mareggiate come nel passato, anzi sono terminati anche i famosi bracci di ferro tra le parti. L’ex Udinese stava per passare al Psg per meno della cifra che vuole il Napoli, ma AdL disse di no alla sua cessione. Ora tra bonus e oltre si arriverà fra i 35 e i 40 milioni. Ora Allan si augura di poter quanto prima fare i bagagli ma andare verso Liverpool, senza passare per Castel di Sangro, questione di ore o di giorni, ma stavolta ci siamo.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport