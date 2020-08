Allan e Veretout, c’è chi va e chi viene?

Su Allan c’è l’Everton, il tecnico Ancelotti che lo ha avuto a Napoli già da tempo ha dato l’ok all’operazione, intesa economica da raggiungere, si continua a lavorare per una cifra intorno ai 30 milioni più bonus. Il centrocampista brasiliano è l’unico del reparto in uscita, verranno confermati tutti quanti gli altri. Per la sua sostituzione l’obiettivo numero uno da tempo è il francese Veretout della Roma che deve convincersi della sua cessione. Al club giallorosso invece piace Milik, altro pezzo pregiato in uscita dal Napoli che potrebbe entrare nel discorso di una trattativa con Veretout o Under, l’esterno d’attacco turco della Roma che piace al Napoli, insieme a Boga del Sassuolo. Fonte: Il Mattino