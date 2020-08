Under-Milik, i club lavorano allo scambio, ma dipende dal polacco

Il Napoli deve prima cedere e poi acquistare, ma con la Roma non si esclude che si possa anche lavorare ad uno scambio. Al club azzurro piace Under, il turco sarebbe adatto a Gattuso, perchè ha estro e fantasia, ma anche fa la fase difensiva come il suo predecessore Callejon. Alla Roma invece piace Milik, sarebbe il sostituto perfetto del partente Dzeko, ma c’è il polacco che per il momento non ha aperto del tutto al club giallorosso. L’ex dell’Ajax aspetta sempre una chiamata dalla Juventus, che però non ha l’accordo con la società di De Laurentiis, sul prezzo e sulle contropartite c’è distanza.

Fonte: Guido D’Ubaldo e Antonio Giordano Corriere dello Sport