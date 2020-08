SETTORE GIOVANILE – Il virus a Trigoria stop alla Primavera

Il Coronavirus arriva anche a Trigoria e proviene dalle discoteche della Sardegna, da giorni su tutte le pagine dei giornali nazionali per i nuovi casi di contagio tra i giovani. L’allarme nel centro sportivo giallorosso è scattato ieri. Due giocatori della Primavera sono risultati positivi al tampone lunedì scorso, dopo essere risultati negativi al test seriologico. Si tratta di due romani, un centrocampista e un terzino. Tutti i giocatori della Primavera sono stati sottoposti ai tamponi al rientro dalla stop concesso per il fine settimana di Ferragosto, dopo che gli allenamenti agli ordini di De Rossi erano già ripresi. I due ragazzi risultati negativi al tampone di giovedì scorso hanno approfittato dei tre giorni di stop per volare in Sardegna e raggiungere alcuni amici che stavano trascorrendo le vacanze estive sull’isola. Uno dei due era arrivato in Sardegna venerdì ed è ripartito lunedì, nella serata incriminata è stato a cena con i genitori prima di andare in discoteca. Al rientro nella Capitale, i test effettuati lunedì pomeriggio sono risultati positivi: a Trigoria è scattato subito l’allarme e i due giocatori sono stati immediatamente messi in isolamento nelle rispettive abitazioni e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. Ieri pomeriggio il club ha diramato un comunicato spiegando che «sono state avvisate le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi». Intanto gli allenamenti della Primavera sono stati sospesi fino al 24 agosto, in queste ore tutti i giocatori verranno sottoposti a un nuovo tampone per verificare che non ci siano altri positivi in squadra. Ad allarmare il club, altri due ragazzi che attualmente non si stanno allenando con la Primavera ma con il gruppo dei giocatori rientrati dai prestiti della scorsa stagione (Olsen, Antonucci, Karsdorp e Florenzi). Si tratta di un romano di origine africana e uno straniero, sono anche loro due soggetti a rischio positività: entrambi durante Ferragosto sono volati in Sardegna e potrebbero essere entrati in contatto con asintomatici. I primi test effettuati dai due giocatori sono risultati negativi, ma entrambi li ripeteranno oggi per evitare qualsiasi problema all’interno del “Fulvio Bernardini”. Sui propri profili social Sdagui ha esortato a utilizzare ogni misura di sicurezza per evitare nuovi contagi: «È folle non indossare la mascherina, poi non ci lamentiamo se tra un paio di settimane stiamo tutti senza stipendio. Fino all’altro ieri ero superficiale anche io, però è ora di svegliarci, perché qualcuno si sta dimenticando quello che abbiamo passato».

Fonte: Guido D’Ubaldo ( CdS)