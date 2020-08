RINNOVI – Aggiornamenti su Maksimovic e Zielinski

La giornata di ieri in casa Napoli, si è parlato di mercato, in entrata e in uscita, ma anche di annunci per quanto riguarda i rinnovi. Ieri ben tre annunci di: Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas, fino al 2025 ingaggio da 1,8 fino 2,8 milioni a stagione. Per quanto riguarda gli altri, Maksimovic si è complicato per le cifre chiesto dall’entourage del serbo 2,5 milioni, Fiorentina e club esteri pronti a sondare il terreno. Zielinski? Le parti sono pronti a firmare, ora si rileggono tutte le pagine dei contratti e non si esclude che nel ritiro di Castel di Sangro, arriva l’annuncio del rinnovo per il polacco, scadenza di contratto fino al 2021.

Fonte: Marco Giordano Il Mattino