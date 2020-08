Per i problemi della difesa del Guangzhou, Cannavaro tira in ballo sua madre!

Il Guangzhou Evergrande ha un tale problema in difesa che nemmeno la “madre” di coach Fabio Cannavaro potrebbe fornire una soluzione, ha scherzato il tecnico italiano del club cinese, in vista dello scontro con il Jiangsu Suning.

Alla domanda su un dilemma nella posizione di terzino sinistro, dove il nazionale cinese Li Xuepeng è lento a tornare, Cannavaro ha risposto: “Ci siamo arrovellati per trovare qualcosa. È un grosso problema. Non so se nemmeno mia madre potrebbe rispondere se glielo chiedessi”.

Riporta l’Ansa che la squadra del campione del mondo 2006 ha ottenuto quattro vittorie ed una sconfitta dal ritorno della Lega cinese (CSL) divisa in due gironi, dopo diversi mesi di stop imposto dalla pandemia di coronavirus.