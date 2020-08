Per Boga il Sassuolo potrebbe essere meno drastico con il Napoli

Il mercato è fatto di momenti, dove sembra che gli affari non si fanno, mentre poi ci sono possibili aperture inaspettate. E’ il caso del Sassuolo che potrebbe non essere così drastico per Jeremie Boga, chiede sempre 40 milioni ma non è più incedibile. Il Napoli lo considera fondamentale, soprattutto Gattuso, offerta da 25 milioni + Younes. Non si esclude che possano essere inseriti Ounas e Tutino. Nei prossimi giorni il fratello-manager Daniel incontrerà Carnevali e quindi da chiusura si passerà ad apertura?

Fonte: Corriere del Mezzogiorno