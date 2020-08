Napoli: Pochi giorni di vacanza e poi si riparte con la nuova stagione

LE STRANE FERIE AZZURRE TUTTI IN FORMA AL MARE

NAPOLI – La strana estate azzurra non risparmia nemmeno i calciatori. Che tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova avranno avuto a disposizione due settimane utili a ricaricare le pile e a ritrovare le energie giuste per ricominciare. Tanto da non fermarsi mai. Sono molti gli azzurri che in questi giorni di relativo stop hanno deciso di non lasciarsi andare all’ozio, al mare e alle spiagge, consapevoli che servirà ogni minima attenzione per ripartire alla grande. Fonte: Il Mattino