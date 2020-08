Manchester City: Ingaggio faraonico per KK, ma bisogna alzare l’offerta ad ADL

IL CASO KOULIBALY

Più intricata la cessione di Koulibaly. De Laurentlis ha ribadito a Gattuso che è necessario un assegno di spessore. Sempre vicino a quella fatidica quota 90 milioni, manifestata anche pubblicamente. Si fa meno semplice la cessione al Manchester City, il club inglese ha presentato una prima offerta giorni fa da 63 milioni più bonus, con un contratto faraonico da 12 milioni all’anno per il centrale senegalese. Rifiuto, ma senza chiusura: il Napoli è consapevole che la cessione di Koulibaly e fondamentale per finanziare il mercato e il suo manager, Fali Ramadani, vorrebbe far completare l’operazione con il City, chiedendo agli sceicchi che governano il club di Manchester una parte fissa da 70 milioni, più bonus facilmente raggiungibili per convincere il Napoli ad accettare. Fonte: Il Mattino