Allan sarà ceduto: Il nome del sostituto è ben chiaro da tempo

Per il centrocampo, poi, la priorità è quella di cedere Allan. Il brasiliano è finito sulla lista della spesa di molti club importanti in Europa e il Napoli ha fissato il suo prezzo a non meno di 40 milioni di euro. L’Everton di Ancellotti è stato a lungo in pole position per il mediano, ma negli ultimi giorni anche l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund hanno bussato alla porta del Napoli chiedendo informazioni. Tra le possibili alternative al brasiliano c’è sempre il nome di Veretout. Il suo agente, Mario Giuffredi, è in ottimi rapporti con il club azzurro e spinge per potare a Napoli anche il centrocampista francese attualmente di proprietà della Roma. Nei prossimi giorni ci saranno gli sviluppi relativi anche alla questione del centrocampista. Fonte: Il Mattino