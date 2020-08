Insigne e Allan si rilassano in Sardegna in vista della ripresa

SARDEGNA GYM

Il cuore delle vacanze calcistiche italiane si è trasferito tutto in Sardegna. Sono tanti, infatti, i calciatori, gli ex, gli allenatori e i volti noti del calcio italiano che vivono questi giorni davanti allo splendido mare sardo. Uno dei primi è sicuramente Lorenzo Insigne, il capitano che ci si è trasferito poche ore dopo la sconfitta contro il Barcellona in Champions League e ha approfittato per allenarsi in diretta smartphone con il proprio trainer e la compagna Jenni.

Stesso valga anche per Allan: il centrocampista brasiliano, all’indomani della eliminazione europea, ha radunato tutta la famiglia per trasferirsi in Sardegna. Sui social tante foto con i figli e la compagna Thais, partner anche di allenamento: Allan mostra la tartaruga ai fan in attesa di capire quale maglia vestirà il prossimo anno. Fonte: Il Mattino