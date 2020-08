Mertens e Osimhen scaldano i motori: Saranno la coppia azzurra

IL NUOVO ATTACCO

Dovrà essere al meglio per il nuovo anno anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, dopo una breve parentesi di relax in Francia al termine ufficiale della stagione, si è trasferito in Nigeria a fine luglio e a casa sua sta portando avanti allenamenti individuali sia per la resistenza fisica che esercizi di tecnica individuale. Il neo acquisto azzurro vuole farsi trovare tirato a lucido per la nuova avventura e a Castel di Sangro, tra qualche giorno, sarà sicuramente sotto i riflettori dei tifosi, incuriositi dal suo arrivo.



Con lui, in avanti, ci sarà il «solito» Mertens, che vive in Spagna i suoi giorni di relax: nessun allenamento specifico, ma l’occasione per mettersi alla prova con altri sport, dal padel ai racchettoni in spiaggia. «Non preoccuparti, Gattuso, lo faccio correre io» ha scritto sui social simpaticamente la compagna Kat. La speranza dei tifosi è che non corra troppo prima del ritiro. Fonte: Il Mattino