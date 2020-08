Lobotka: “Gattuso mi ha dato le mie chances, dice sempre quello che pensa”

Stanislav Lobotka torna a parlare e lo fa ai microfoni del portale slovacco Sport: «Mi sono spostato in Slovacchia al termine della stagione e ho subito cominciato a lavorare con un personal trainer sul mio fisico per capire dove dovrei migliorare. E poi sarò con la mia famiglia» ha detto il centrocampista del Napoli. «Quest’anno è stato particolare. La stagione è durata più di quanto immaginassimo, quindi ora non abbiamo troppo tempo per riposare. È stato complicato non allenarsi per tre mesi e poi dover giocare ogni tre giorni».

«Gattuso mi ha dato le mie chances in mezzo al campo, sono soddisfatto, abbiamo vinto la Coppa e fatto un buon cammino in Europa» ha continuato Lobotka. «Purtroppo non siamo riusciti a recuperare il quarto posto in classifica. Gattuso ci ha dato tanto, è un allenatore che dice quello che pensa senza mezzi termini, ora voglio guadagnarmi il posto da titolare e giocare ogni partita. Anche se so che sarà difficile. Mi affascina come i napoletani vivono il calcio, è un peccato non averli avuti allo stadio». Fonte: Il Mattino