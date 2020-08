Ligue 1 – Quattro positivi al Covid, niente anticipo per il Marsiglia

L’imprevisto dietro l’angolo, il maledetto Covid a rovinare i piani di un campionato che da mesi, ormai, sogna di riprendere. Si bloccò, come gli altri, a metà marzo. Fu sospeso, in via definitiva, a fine aprile. Unica delle “big 5”, la Ligue 1, che prima delle altre, però, aprirà la stagione 2020/21. Riprenderà venerdì, ma con un cambio di programma dovuto alla positività di quattro giocatori del Marsiglia: Amavi, Mandanda, Maxime Lopez e Rongier. L’OM di Villas-Boas avrebbe dovuto aprire le danze, debuttare al Vélodrome alle 19 contro il Saint-Etienne, ma il protocollo del campionato francese è chiaro: in caso di almeno 3 positivi nell’arco di una settimana la gara in questione viene rinviata. Si giocherà dunque mercoledì 16 o giovedì 17 settembre, negli stessi giorni in cui recupereranno la prima giornata Lione e PSG, impegnate nella fase finale di Champions. Fonte: CdS