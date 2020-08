Il City è in vantaggio per Koulibaly: Ma l’offerta non è ancora sufficiente

LE COPPE

Il City è fuori dalla Champions, lo United ha dovuto salutare l’Europa League e il mercato adesso comincia a vibrare seriamente. Il gioco si farà duro e a quel punto bisognerà seriamente mettersi a giocare, andando a verificare la consistenza delle proposte, basta che siano «indecenti». Si entra in una settimana che può diventare decisiva e forse lo è per davvero. Inizia il ritiro, il campionato si avvicina e ognuno dovrà poi cominciare a indirizzare il proprio futuro. Il City è in vantaggio per Koulibaly, i suoi settanta milioni (compresi bonus) sono stati giudicati insufficienti da De Laurentiis per chiudere: però c’è una volontà già espressa, e persino dispendiosa, di programmare un affare. Fonte: CdS