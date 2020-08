Juve e Roma in programma incontro per mettere in ordine i conti con le “plusvalenze”

In questi giorni Fienga ha in agenda un incontro anche con Paratici e con la Juve: i due club hanno bisogno di mettere a posto i conti, si studiano alcune plusvalenze che farebbero comodo ad entrambe le società. Non giocatori di primissima fascia, ma elementi con i quali arricchire la rosa. Alla Roma possono interessare Rugani, Romero e Perin. La Juve può prendere in considerazione Florenzi, Cristante e Riccardi. La priorità del mercato della Roma resta Smalling, sul quale Fienga continua a lavorare, ma serve un altro difensore per completare il pacchetto dei centrali, che perderà sicuramente Juan Jesus (vicino al Cagliari) e Fazio. Fonte: CdS