Il Mattino – Il Napoli mette le ali. Summit di Capri

Il Napoli ha individuato come nuovo quartier generale l’isola di Capri

Dimenticate in fretta i freddi hotel milanesi dove per anni si sono scritte le pagine più interessanti del calciomercato italiano e non. L’estate 2020 sarà ricordata – probabilmente per sempre – come quella del post lockdown, della paura per la risalita della curva dei contagi di Coronanvirus e per la scoperta dei nuovi luoghi del calciomercato. Il Napolia Capri ieri per la seconda volta in meno di due settimane, il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’allenatore Gennaro Gattuso si sono ritrovati per parlare della stagione che verrà. Il menù della giornata di ieri non ha visto in nessuna portata il discorso relativo al rinnovo del contratto dell’allenatore che per ora continuerà il suo mandato fino al 2021. Il piatto forte, invece, è stato quello legato alle operazioni in entrata, operazioni che in questo momento stanno molto a cuore all’allenatore azzurro. Fonte: Il Mattino