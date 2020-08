Gattuso ha chiesto 2 giocatori, lo stuzzica molto Regulion

Gattuso vorrebbe un centrocampista e un attaccante esterno. Le corsie laterali stanno molto a cuore all’allenatore azzurro che per sviluppare al meglio il suo gioco ha già individuato due profili ideali in vista della prossima stagione. Il terzino che più di tutti stuzzica le fantasie di Gattuso è Sergio Regulion di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Siviglia. Con gli andalusi è stato già protagonista in questo finale di stagione in Europa League e venerdì sera sfiderà l’Inter in finale per la conquista della coppa. Il ds del Napoli ha trovato un accordo di massima con l’entourage dell’esterno che sarebbe tentato da una nuova esperienza dopo quella con il Siviglia e quindi si tratta a oltranza con il Real Madrid che chiede circa 25 milioni. Si lavora sulla formula, perché gli azzurri vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Fonte: Il Mattino