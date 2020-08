Fissato l’orario per l’arrivo del Napoli a Castel di Sangro. Domani parlerà il sindaco Angelo Caruso

Terminato il sopralluogo della Ssc Napoli all’Hotel Sport & Village di Castel di Sangro. Angelo Iannone, responsabile della sicurezza e degli eventi del club azzurro e Ciro Campanile, sales manager del Napoli, hanno messo a punto gli ultimi dettagli per i locali destinati allo staff di Gattuso e la sala riunioni munita di video per la squadra. Campanile resterà a Castel di Sangro con alcuni magazzinieri per visionare il completamento dei lavori e attendere l’arrivo della squadra. Domani sarà a Castel di Sangro lo chef del Napoli con i prodotti forniti dagli sponsor. L’arrivo degli azzurri è previsto per lunedì intorno alle 12.30. Il ritiro 2020-21 sta per iniziare. Domani alle ore 12 allo stadio Patini di Castel di Sangro conferenza stampa del sindaco Angelo Caruso, che illustrerà le norme da da osservare per arginare l’emergenza Coronavirus durante il soggiorno del Napoli in Abruzzo dal 24 agosto al 4 settembre.

Fonte: Antonello Auletta facebook