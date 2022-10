ESCLUSIVA – M. Mpasinkatu: “E’ mancata la “cazzimma” al Napoli contro il Barcellona. Dalla Francia una possibile pretendente per Boga”

In questi anni spesso e volentieri si è sottovalutato la Ligue 1, non considerandolo un campionato all’altezza, l’attuale Champions ha mescolato le carte. Il Psg è in finale, stasera c’è il Lione contro il Bayern Monaco. Nel frattempo si parla di mercato dove il Napoli è attivo su più fronti. Di queste tematiche ne abbiamo parlato nell’intervista con Malu Mpasinkatu.

Il Psg in finale dimostra che le squadre della Liegue 1 sono in crescita. Secondo te perché è un campionato spesso preso sotto gamba? “Io sono tra i pochi che considera la Ligue 1 un campionato competitivo. Basta pensare che poi molti calciatori vengono da squadre francesi e il mercato ne è una riprova. Il Psg dopo anni di investimenti ha conquistato la finale di Champions, mentre il Lione ha fatto un ottimo percorso. Se qualcuno pensa che il Bayern Monaco se ne sbarazzerà tanto facilmente, dico che non sarà così semplice. Garcia è un allenatore preparato, le sfide precedenti lo hanno dimostrato e stasera sono certo che il Lione saprà farsi valere”.

A tuo avviso il Napoli contro il Barcellona poteva fare di più? “Ha ragione Gattuso nel tirare le orecchie ai suoi giocatori, il Barcellona non era per nulla un avversario insuperabile. Agli azzurri come dite voi, gli è mancata la famosa “cazzimma”, poteva superare il traguardo degli ottavi di finale. Peccato, visto che poi gli spagnoli hanno mostrato tutte le loro pecche contro il Bayern Monaco”.

Ti intervistati nel pieno della trattativa Osimhen, è andata bene al Napoli. Ora segue Gabriel Magalhaes, quali sono le sue caratteristiche? “Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, lui è un classe ’97, difensore centrale, bravo ad impostare, forte fisicamente ed ha anche il vizio del gol su calcio d’angolo. Albiol? Non sono abituato a fare i famosi metri di paragone, ogni calciatore ha le proprie caratteristiche, inoltre se continua così potrebbe prima o poi essere convocato dal c.t. del Brasile. Ha ampi margini di crescita e sono convinto che si saprebbe far valere con la maglia azzurra”.

Il Napoli alla fine pensi che la spunterà sull’Arsenal per Gabriel? “I calciatori brasiliani in questi anni hanno sempre preferito il campionato italiano alla Premier League, perciò non sarei sorpreso se alla fine Gabriel dicesse di se al Napoli. L’Arsenal è da tenere d’occhio, ma anche in questo caso sono ottimista. Su Koulibaly dico che il Manchester City è favorito per spuntarla rispetto alle dirette concorrenti. Quando arrivò in Italia pochi lo conoscevano, ma ora si è definitivamente consacrato dimostrando tutto il suo valore”.

Infine un altro calciatore francese Jeremie Boga è seguito dal Napoli. Si saprebbe adattare anche a destra nel tridente di Gattuso? “Nel calcio di oggi, non c’è un ruolo specifico dove i calciatori privilegiano rispetto agli altri, perciò anche Boga che è un destro, ma può giocare anche a sinistra, perciò non predilige una fascia rispetto ad un’altra. Per quanto riguarda il mercato, per il Napoli sarebbe un ottimo acquisto, però l’unica pretendente che la potrebbe impensierire è il Marsiglia. Lui è nato da quelle parti e in caso di un’offerta allettante lui accetterebbe. Hanno un senso di appartenenza come lo sono i napoletani. I transalpini non si dovessero fare vivi, sarebbe una rivale in meno per il club di De Laurentiis”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

