Ciro Venerato: “Napoli-Lille, fissano la dead line per Gabriel. Due opzioni per il terzino sinistro”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuta il giornalista della Rai Ciro Venerato. “Mi risulta che per Koulibaly al City, alla fine si farà, ma non è imminente l’offerta da 70 milioni. Smentite da parte del Napoli e dall’entourage del calciatore. Ad oggi oltre ai citizens, ci sono United e Psg, perciò non sarà semplice sbrogliare la matassa. Allan? Sempre più vicino all’Everton, sul prezzo si troverà la quadra nei prossimi giorni. Su Gabriel dico che la dead line è stata fissata ed è il 4 Settembre, non Agosto come molti dicono. Sul terzino sinistro se il Real Madrid non abbassa le pretese, il club azzurro non farà in quel reparto il suo investimento. Due le soluzioni, o il rinnovo di Hysaj, dove può giocare sul lato mancino, oppure Karbownik. A centrocampo credo Veretout con la conferma di Fonseca è difficile che possa andare via, visto che è incredbile e Diawara è pronto ad andare in Premier League. Milik? Lui attende sempre la Juventus, solo se la società bianconera dovesse mollare definitiva, aprirebbe alla Roma, dove verrebbe inserito Under. Infine i rinnovi, credo che oltre Hysaj, non è facile per Maksimovic, ma non è imminente la sua cessione”.

La Redazione