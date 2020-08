La sorpresa Lione dopo aver eliminato prima la Juventus è poi il City sogna la finale nella massima competizione europea, difronte però avrà i campioni di Germania del Bayern che nel turno precedente ha demolito il Barcellona.

PRIMO TEMPO

Parte subito bene il Lione e sfiora il gol con Ekambi, l’attaccante in un primo momento tira ed il pallone è deviato da Davies, sul rimpallo è palo. Al 18′ il Bayern passa in vantaggio, Gabry parte dall’ esterno si accentra e calcia, palla nel sette ed è 1-0. Al 22′ punizione per i bavaresi Tiago Alcantara al cento colpisce Muller ma è facile la presa di Lopez. Al 33′ ancora a segno il Bayern che raddoppia, Perisic pesca Lewandowki che tira su Lopez, e Gabry sul tapin 2-0. Al termine del primo tempo tutto facile per i bavaresi che vedono la finale contro il Paris.

TABELLINO

LIONE (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet; Depay, Toko-Ekambi. All.: Garcia

A disposizione: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembelé, Traoré, Thiago Mendes, Reine-Adelaide, Jean Lucas, Tete, Bard, Cherki.

BAYERN MONACO(4-2-3-1): Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Sule, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Zirkzee. All.: Flick.

STADIO: Josè Alvalade, Lisbona.