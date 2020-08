A. Caruso (Sind. Castel di Sangro): “I controlli saranno meticolosi”. Ieri sopralluogo del Napoli

Mancano cinque giorni al ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli svolgerà la preparazione, ieri c’è stato il sopralluogo di alcuni componenti del club azzurro, per assicurarsi che tutto sia pronto per la squadra di Gattuso. Si inizierà il 24 Agosto e terminerà il 4 Settembre, sono previste due amichevoli. Il 28 triangolare alle ore 17,30 contro Castel di Sangro e l’Aquila, mentre l’ultimo giorno potrebbe esserci l’ultimo test, probabilmente contro il Teramo. Nel frattempo il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso: “I controlli saranno meticolosi”. Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “Lo stadio Teofilo Patini contiene in tutto 7200 posti, con mille se non il doppio per allenamenti e amichevoli, ma bisognerà prenotare on line sul sito del calcio Napoli”. Tutto pronto non ci resta che attendere gli azzurri per una nuova stagione.

Fulvio Padulano CdS