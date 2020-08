Così Umberto Chiariello, a proposito di un articolo in cui l’argentino viene criticato per la prova contro l’Atalanta: “Lo prenderei di corsa anche domani mattina. Icardi in Italia è un attaccante che fa la differenza. E non è un parere solo mio. La gran parte dei tecnici più importanti (escluso Conte) di serie A farebbe carte false per averlo”

Fonte: Twitter