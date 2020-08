Il mercato del Sassuolo femminile si arricchisce di un nuovo innesto per la prossima stagione e riguarda la difesa per mister Piovani. Ecco il comunicato ufficiale del club neroverde.

Innesto in difesa per mister Piovani con l’arrivo della calciatrice svedese classe ’97 Sophie Brundin che in passato ha giocato per l’Elitettan (seconda divisione svedese) e per l’Embry-Riddle University in Florida.

Benvenuta Sophie!

Fonte: sassuolocalcio.it