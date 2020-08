SPORTITALIA – Oltre Gabriel, un altro difensore che è stato allenato dall’ex Ancelotti

Il Napoli ha voglia di cambiare in vista della prossima stagione e nelle prossime settimane può realmente dare una sterzata soprattutto in difesa. Oltre alla vicenda Koulibaly che è sempre più vicino al Manchester City, secondo il collega di Sportitalia Alfredo Pedullà potrebbe più in avanti arrivare anche Papastoupoulos dell’Arsenal. Il greco ha giocato anche in Italia con Milan e Genoa, oltre che allenato dall’ex Napoli Ancelotti. Mentre Gabriel attende la cessione di K2 per essere ufficializzato a 25 milioni.

Fonte: alfredopedullà.com