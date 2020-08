Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata e in uscita, tutto nel meeting di mercato di Capri con Gattuso, De Laurentiis e Giuntoli. Secondo Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona, il club azzurro ha messo sempre nel mirino Boga, anzi è in cima alla lista. Non si esclude però che arrivi un altro, uno tra Under e Brekalo.

Fonte: Sky Sport 1