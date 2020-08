La Nuova Roma di Friedkin potrebbe imbastire più di una trattativa col Napoli

Di questa frizione tra il club azzurro e il giocatore vorrebbe approfittare la Roma. Che dopo il cambio di proprietà e il passaggio da Pallotta a Friedkin è pronta a fare importanti investimenti sul mercato. A Fonseca serve un centrale difensivo e Maksimovic ha tutte le caratteristiche per poter diventare un punto fermo della difesa giallorossa, motivo per il quale Fienga – che ad oggi è l’uomo mercato della Roma – ha iniziato a sondare il terreno per capire gli eventuali margini di manovra. Con il Napoli c’erano stati già dei contatti nelle prime settimane si luglio, quando gli azzurri avevano chiesto informazioni su Under e la Roma aveva replicato chiedendo notizie di Milik. Rispetto a quei tempi sono cambiate le carte in tavola.

A cominciare dalla proprietà giallorossa che non è più di Pallotta. Questo vuol dire che il nuovo corso texano ripartirà saldamente da Dzeko, che invece con la vecchia proprietà sarebbe stato ceduto. Con il bosniaco punto fermo, non ci sarebbe spazio per uno come Milik. Che per tanto dovrà trovare una nuova destinazione qualora dovesse davvero decidere di lasciare Napoli. E allora? Visto che Gattuso ha più volte espresso il proprio gradimento per Under – giocatore che invece è considerato estraneo al progetto tecnico di Fonseca a Roma – la dirigenza giallorossa sta pensando di mettere in piedi un affare con De Laurentiis per portare Maksimovic nella Capitale in cambio del fantasista turco. Il valore di Under è di circa 25 milioni di euro e il Napoli vorrebbe concludere lo scambio alla pari valutando più o meno sulle stesse cifre anche il cartellino di Maksimovic. Under rappresenterebbe il sostituto ideale di Callejon nel ruolo di esterno destro dove si potrebbe giocare un posto da titolare con Politano. Fonte: Il Mattino