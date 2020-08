Il mercato del Napoli al momento riguarda le uscite e principalmente incassare il più possibile per poi tornare ad acquistare. Oggi a Capri ci sarà un summit di mercato, dove saranno presenti De Laurentiis che farà gli onori di casa, mister Gennaro Gattuso e il d.s. Giuntoli, sempre che non abbia impegni, altrimenti interverrà per telefono. Potrebbero essere i prossimi giorni decisivi per le cessioni di Allan, Maksimovic e Koulibaly.

Fonte: gonfialarete.com