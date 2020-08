Vanerato: “Gabriel se parte KK, Milik conteso tra Juve e Roma”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle strategie id mercato del club partenopeo: “Koulibaly? Manchester City sopra lo United e PSG, unicamente perché la squadra pronta adesso a prendere il senegalese. Dopo la cessione arriverà Gabriel Magalhaes, che il Lille ha bloccato per il Napoli. Ripeto però, il Napoli deve vendere prima di comprare – dopo il super acquisto di Victor Osimhen. Ecco perché Gabriel arriverà solo dopo l’addio di Koulibaly. Stessa cosa per Jeremie Boga: il Napoli ha chiesto al Sassuolo di aspettare perché, appunto, dopo Osimhen bisogna solo cedere prima di comprare“.

Capitolo Milik

“Il ragazzo è diviso tra Juventus e Roma. Il Napoli aspetta di trovare un accordo con la Juventus, poiché Torino è la destinazione preferita di Arkadiusz: con i bianconeri c’è già l’accordo di base, al polacco un quadriennale da 4,5 milioni di euro l’anno, bonus esclusi. La destinazione Roma non è assolutamente sgradita, anzi. Solo non è la prima scelta di Milik. Con i giallorossi, poi, potrebbe entrare Cengiz Under nella trattativa. Attenzione, però, al Newcastle, che con la nuova proprietà può farsi di nuovo sotto per Arek Milik, ma bisogna capire chi sono le persone dietro l’affare per confermare l’indiscrezione“.

“Anche Allan, ormai, è vicinissimo alla chiusura: si attende il rilancio decisivo da parte dell’Everton per cedere il brasiliano. Il ragazzo ha deciso, praticamente, la sua futura destinazione: ritornare da Carlo Ancelotti e sbarcare in Premier League“.