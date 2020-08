Napoli rebus difesa: Potrebbe esserci più di un’uscita

La difesa del Napoli è sempre più un rebus. Perché Koulibaly continua a rappresentare l’obiettivo numero uno per il Manchester City. Dove lo sceicco è pronto ad aumentare l’offerta iniziale e superare i 70 milioni per convincere De Laurentiis a privarsi del centralone senegalese.

Kalidou è stato il punto fermo degli ultimi anni della difesa azzurra. Ma in questa stagione – complice i ripetuti infortuni che hanno condizionato le prestazioni di Manolas – Nikola Maksimovic ha dimostrato di poter essere a tutti gli effetti il partner ideale per Koulibaly e un titolare di assoluta affidabilità. È per questo che il serbo ha deciso di alzare la posta chiedendo un ritocco di ingaggio in vista della scadenza del contratto nel giugno 2021. Al momento le parti sono ancora distanti e per questo motivo non è da escludersi una cessione di Maksimovic già in questa sessione di mercato. Fonte: Il Mattino