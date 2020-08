Allan verso la cessione, altri due azzurri invece in dubbio

Restano poi tutte aperte le piste in uscita per Allan che ha molti estimatori tra le big europee. Oltre all’Everton, dove Ancelotti spinge per riabbracciare il mediano, anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund hanno messo gli occhi sul brasiliano. Il Napoli ha fissato il prezzo, non inferiore ai 40 milioni, e questa potrebbe essere la settimana della verità per scoprire il futuro di Allan. In uscita anche Luperto (che piace al Genoa e al Parma), mentre Meret aspetta di scoprire i piani del Napoli per decidere se restare o se prendere un’altra strada.

Per le corsie laterali continuano a essere seguiti attentamente Reguillon. Che ha contribuito con un assist contro il Manchester United alla conquista della finale di Europa League con il Siviglia (dove è in prestito dal Real Madrid) e il croato del Wolfsburg Brekalo, che rispetto allo spagnolo ha caratteristiche più offensive che hanno già stregato Gattuso. Fonte: Il Mattino