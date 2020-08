Mario Giuffredi: “Credo che sarà tra i portieri più gettonati del calciomercato”

Mario Giuffredi, a Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ una delle mie più grandi soddisfazioni. Credo che sarà tra i portieri più gettonati del calciomercato. Abbiamo 5-6 squadre importanti che l’hanno chiesto. Un giocatore come Sepe…In tanti lo hanno preso in poca considerazione. Ancora oggi, chi parla di vice-Ospina vuol dire che non ha visto Sepe negli ultimi due anni. Ha fatto campionati importantissimi. Ed ora sta raccogliendo. Il Torino è una squadra importante. E’ una piazza storica e blasonata. Quando si parla del Torino sembra che parliamo di piccola squadra. Ma non è cosi”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli