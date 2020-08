Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo): “C’è il tutto esaurito nelle nostre strutture”

Dalle parole del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio trapela un ottimismo tutt’altro che celato in vista del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. «Se dovessimo vivere con la paura non organizzeremmo più nulla. Noi cerchiamo di lavorare nel rispetto delle regole e in questi 3 mesi abbiamo progressivamente riaperto tutte le attività». E i numeri sono tutti dalla sua parte. «Siamo una regione che al momento ha solo un solo ricoverato in terapia intensiva. I casi attivi sono non più di 250, di cui la metà sono arrivati da Lampedusa. L’altra metà sono tutti di importazione dall’estero». E la risposta da parte dei tifosi del Napoli è al momento molto incoraggiante. «Al momento c’è il tutto esaurito nelle nostre strutture e le prime notizie già da un paio di settimane a questa parte erano molto incoraggianti. Quella del ritiro del Napoli a Castel di Sangro sarà l’occasione per molti tifosi di allungare la stagione estiva».

Fonte: Il Mattino